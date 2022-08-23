Военкор «Известий» показал кадры боя за село Байрак в Харьковской области

Союзные силы ведут ожесточенный бой с украинскими войсками в районе села Байрак в Харьковской области. Корреспондент телеканала «Известия» Денис Калуга, находясь недалеко от боевых действий, показал 23 августа, как расчеты АГС расчищают путь для пехоты.

«Пристрелочный удар от АГС. Сейчас, после фиксации, будет основная фаза огня. Операторы ПТРК прямо из засады настраивают средства поражения. Линия у нас очень близко на самом деле. В данном случае необходимо поразить огневую точку — двор, в котором засели минометчики ВСУ», — передает корреспондент.

Также работают беспилотники — по словам одного из бойцов союзных сил, ВСУ пытаются сбивать их, но безуспешно.

Ранее во вторник военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» объяснил успех союзных сил тем, что авиационные, ракетные и артиллерийские удары наносятся не только регулярно, но и по заранее выявленным целям. Он указал, что эта методичная работа обеспечивает наступление войск РФ, Луганской и Донецкой народных республик.

17 июня президент РФ Владимир Путин также заявил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым. Он подчеркнул, что все задачи специальной военной операции будут решены.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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