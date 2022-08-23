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МИД обвинил иностранные СМИ в искажении разговора Лаврова с коллегой из Франции

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Некоторые зарубежные средства массовой информации, опубликовавшие информацию на основе телефонного разговора между главами министерств иностранных дел России и Франции Сергеем Лавровым и Катрин Колонной, исказили суть диалога. Об этом сообщается в распространенном 23 августа комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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«Подается так, будто французская сторона чуть ли не продавила свою позицию. На деле Сергей Лавров ясно и четко расставил все по своим местам, настоятельно призвав Париж повлиять на его подопечных в Киеве, которые, полностью потеряв голову, продолжают обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС), город Энергодар и прилегающие территории», — говорится в заявлении.

Телефонный разговор между главами дипмиссий состоялся ранее в этот же день. МИД Франции указал на то, что он стал продолжением недавних переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным и состоявшейся незадолго до этого беседы французского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Катрин Колонна подчеркнула настойчивость Парижа в вопросе быстрого направления миссии экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС.

22 августа заместитель главы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий указал на то, что российская сторона рассчитывает на согласование логистики поездки миссии МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси на ЗАЭС в самое ближайшее время.

Ситуация осложнена тем, что 20 августа по электростанции снова был нанесен удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На сей раз 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. В администрации Энергодара подтвердили наличие американских взрывателей. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критически важная инфраструктура не была повреждена.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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