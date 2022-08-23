В МИД России выразили надежду на понимание Францией опасности обстрелов ЗАЭС

Москва надеется, что в Париже понимают опасность обстрелов Запорожской АЭС и сумеют одернуть президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 23 августа на сайте ведомства.

«Призываем западные страны прекратить потакать геополитическим амбициям и капризам режима Зеленского, а на передний план поставить интересы ядерной безопасности. Дальнейшее попустительство украинским обстрелам ЗАЭС не просто преступно, оно может оказаться «выстрелом в голову». Надеемся, что в Париже это понимают и сумеют, наконец, одернуть своего зарвавшегося «клиента» в Киеве», — говорится в комментарии.

Захарова напомнила, что российская сторона еще 3 июня дала согласие на проведение миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС, однако она до сих пор не состоялась.

«Россия, как никто другой, заинтересована в том, чтобы представители МАГАТЭ оказались на станции, собственными глазам увидели разрушительные последствия ее обстрелов украинской стороной и дали объективную — жесткую — оценку происходящему», — подчеркнула дипломат.

Ранее в этот день министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудила тему отправки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. По ее словам, Париж поддерживает отправку миссии экспертов МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями генерального директора организации.

Накануне заместитель главы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий указал на то, что российская сторона рассчитывает на согласование логистики поездки миссии МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси на ЗАЭС в самое ближайшее время.

21 августа пресс-служба Белого дома сообщила, что в ходе телефонного разговора президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон, британский премьер-министр Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили необходимость прекращения военной эскалации на территории ЗАЭС.

Ситуация осложнена тем, что 20 августа по электростанции снова был нанесен удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На этот раз 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. В администрации Энергодара подтвердили наличие американских взрывателей. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критически важная инфраструктура не была повреждена.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.