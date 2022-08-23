Президент Украины Зеленский пригрозил забрать Крым у России «любыми средствами»

Украина намерена отобрать Крым у России любыми способами. Об этом заявил 23 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита «Крымская платформа».

Как передает агентство Reuters, Зеленский указал на готовность Украины заполучить Крым теми способами, которые сочтет правильными. Кроме того, перед этим Киев «не будет консультироваться с другими странами».

«Крымская платформа» — это дипломатическая инициатива Зеленского, предложенная им в 2021 году. В его понимании она должна способствовать восстановлению контроля Украины над полуостровом.

16 августа Зеленский заявил, что в стране создан консультативный совет по вопросам «деоккупации» Крыма. По его словам, это было сделано для координации всех мер и проектов в этом направлении, а также для обеспечения деятельности «Крымской платформы».

11 августа вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что идея киевского режима отторгнуть Крым от России обернется полным крахом украинской государственности.

Между тем представитель Зеленского по Крыму Тамила Ташева 17 июня заявила, что власти Украины намерены вернуть полуостров военным путем. По ее словам, при реализации любых планов по возвращению российского региона под контроль Киева первыми на его территорию будут заходить украинские военные.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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