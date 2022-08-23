Реклама
Прямой эфир
Общество
Дугину похоронили в Подмосковье
Мир
Президент Италии лишил госнаград российских предпринимателей и политиков
Политика
В Совфеде заявили о двуличии Макрона
Мир
В Бердянске предотвратили готовившийся украинскими спецслужбами теракт
Мир
Захарова предупредила о провокации Запада в отношении судна с украинским зерном
Общество
В СК допустили причастность нескольких человек к убийству Дарьи Дугиной
Мир
Германская оппозиция организует митинг с требованием запустить СП-2
Мир
СКР возбудил уголовное дело по факту сноса памятника Освободителям в Риге
Культура
Сериалы НВО продолжат выходить в России
Мир
Запасы нефти в США опустились до уровня 1985 года
Армия
Ракетный корабль «Мытищи» выполнил пуск «Калибра» по цели в Белом море
Мир
В Одессе отложили принятие решения по сносу памятника Екатерине II

Президент Украины Зеленский пригрозил забрать Крым у России «любыми средствами»

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина намерена отобрать Крым у России любыми способами. Об этом заявил 23 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита «Крымская платформа».

«Крымский мост находится под надежной защитой»
Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов — о безопасности на полуострове, интеграции таврических земель и экономическом будущем региона

Как передает агентство Reuters, Зеленский указал на готовность Украины заполучить Крым теми способами, которые сочтет правильными. Кроме того, перед этим Киев «не будет консультироваться с другими странами».

«Крымская платформа» — это дипломатическая инициатива Зеленского, предложенная им в 2021 году. В его понимании она должна способствовать восстановлению контроля Украины над полуостровом.

16 августа Зеленский заявил, что в стране создан консультативный совет по вопросам «деоккупации» Крыма. По его словам, это было сделано для координации всех мер и проектов в этом направлении, а также для обеспечения деятельности «Крымской платформы».

11 августа вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что идея киевского режима отторгнуть Крым от России обернется полным крахом украинской государственности.

Между тем представитель Зеленского по Крыму Тамила Ташева 17 июня заявила, что власти Украины намерены вернуть полуостров военным путем. По ее словам, при реализации любых планов по возвращению российского региона под контроль Киева первыми на его территорию будут заходить украинские военные.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022