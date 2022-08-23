В Киеве заявили о готовности Украины вступить в Евросоюз в 2024 году

В кабинете министров Украины заявили, что государство будет готово к вступлению в Евросоюз к концу 2024 года. Об этом 23 августа написало издание «Страна» со ссылкой на премьер-министра республики Дениса Шмыгаля.

По его словам, в июне Киеву удалось добиться отмены всех европейских пошлин и квот на украинский экспорт.

Шмыгаль отметил, что с июля начал работать «транспортный безвиз», и подчеркнул, что украинская сторона уже выполнила около 70% задач Соглашения об ассоциации с ЕС.

«До конца года будет введен «таможенный безвиз». Далее промышленный и цифровой. Евроинтеграционная работа не прекращалась ни на день. И уже до конца 2024 года мы планируем полностью быть готовыми вступить в Европейский союз. Это наш ценностный и цивилизационный путь», — сказал он.

Ранее, 19 июля, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в беседе с «Forbes Украина» заявил, что президент Владимир Зеленский лично установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но Кулеба тогда не назвал точные сроки.

23 июня участники саммита ЕС в Брюсселе приняли решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в союз. Переговоры по данной теме начнутся после того, как Киев выполнит ряд условий: активизирует борьбу с коррупцией, проведет деолигархизацию и судебную реформу.

В свою очередь украинский лидер подчеркнул, что решение Евросоюза стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы». По словам Зеленского, страна имеет все шансы стать полноправным членом организации. При этом он подчеркнул, что ее путь к членству в ЕС не должен занимать годы или десятилетия.

При этом западные политики и эксперты не раз отмечали, что вероятное вступление Украины в ЕС вряд ли возможно в ближайшем будущем и в целом может занять десятилетия.