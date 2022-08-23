Росрыболовство допустило отсутствие улова сайры в этом году

Сайра, промысел которой ведется в Тихом океане не зашла в российскую экономическую зону, поэтому российские рыболовные суда не могут приступить к ловле этой рыбы. Об этом во вторник, 23 августа, сообщило Росрыболовство в своем Telegram-канале.

«К промыслу сайры российские суда не приступали, и, как отмечено на совещании, в этом году вряд ли стоит ожидать заходов сайры в российскую экономзону», — сказано в сообщении ведомства.

В Росрыболовстве отметили, что в открытых водах добычу сайры ведет рыболовный флот Китая, Южной Кореи и Японии. Вылов на середину августа составил 13 661 т.

Не зафиксированы пока и подходы тихоокеанского кальмара в Южно-Курильский район, добавили в ведомстве.

Как сообщается, на данный момент общий вылов сардины иваси и скумбрии составил 87,7 тыс. т (+0,5% по сравнению с 2021 года), большую его часть составила сардина иваси (62,2 тыс. т).

В дальневосточных территориальных управлениях Росрыболовства сейчас ведется работа по расширению промысла, так как объемов рыбы, рекомендованных наукой для освоения, значительно больше и настоящих темпов вылова для этих целей не хватает.