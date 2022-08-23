Пьяная военнослужащая из США сбила насмерть подростка в Италии

Военнослужащая США с базы НАТО сбила насмерть 15-летнего подростка в Италии. Об этом сообщил 23 августа итальянский телеканал Rai News 24.

Смертельное ДТП произошло в городе Авиано. Военнослужащей 20 лет. За рулем она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Анализ крови американки показал, что содержание алкоголя в четыре раза превышало допустимую норму. Известно, что сейчас девушка находится под домашним арестом.

Как отмечает газета Il Fatto Quotidiano, вполне вероятно, что военнослужащую могут судить на ее родине, а не в Италии.

«Если преступления, совершенные военнослужащими при исполнении служебных обязанностей, оспариваются, то юрисдикция США срабатывает автоматически. В случае общеуголовных преступлений, которые не относятся к роли военных, как в случае убийства на дороге, министр юстиции Италии имеет право отказаться от осуществления юрисдикции», — отмечает издание.

В пример итальянская газета привела историю, произошедшую в 1998 году. Тогда американский военный летчик летел без разрешения на слишком малой высоте, из-за чего разорвались тросы подъемника на горе Чермис (Трентино). В результате погибло 20 человек. Судили летчика в США. Его оправдали.

Мать погибшего подростка настаивает на том, чтобы суд над американкой состоялся в Италии.

«Эта женщина должна предстать перед судом в Италии и отбыть здесь весь свой срок. Мы хотим, чтобы она была приговорена в Италии к максимальному наказанию. Я никогда не смогу ее простить. Все мы в 20 лет ерунду наделали, но как можно столько пить, прежде чем сесть в машину? Никто не вернет нам нашего сына», — заявила женщина.

3 марта издание ABC30 сообщило, что в округе Шаста (штат Калифорния) автомобиль врезался в детский сад, в результате 19 детей были госпитализированы. Машина протаранила стену небольшого здания и целиком заехала внутрь. В каком состоянии были госпитализированы дети, не уточнялось. По данным издания, погибших нет.