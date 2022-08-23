Улицу Алтайскую перекроют в Томске из-за аварии на теплотрассе

В Томске после аварии на сетях водоснабжения на пять дней перекроют улицу Алтайскую. Об этом городская мэрия сообщает в своем Telegram-канале.

Ограничения продлятся с 9 утра 24 августа до полуночи 28 августа. Движение будет перекрыто на участке Алтайской от улицы Льва Толстого до улицы Колхозной.

Как уточняет РИА «Томск», в этот период на отрезке пройдут аварийные работы по восстановлению горячего водоснабжения на участке теплотрассы № 11.

Отмечается, что движение будет осуществляться по временным знакам.

В июле сообщалось, что в Томске приведут в порядок улицы Лазарева и Ивана Черных, ведущие к двум крупным медицинским организациям. По ним жители со всего региона, а также бригады скорой помощи добираются до областной клинической больницы и перинатального центра.