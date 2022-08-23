МИД Германии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину

Министерство иностранных дел Германии рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 23 августа.

«Даны предостережения против поездок на Украину. Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть страну», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что если покинуть страну невозможно, то следует оставаться в безопасном месте. Эвакуация граждан немецкими властями не планируется, добавили в МИДе.

Ранее в этот же день Государственный департамент США призвал американцев покинуть территорию Украины в ближайшие дни. Посольство страны в Киеве заявило, что ситуация с безопасностью в стране остается «крайне нестабильной» и может ухудшиться «без предупреждения».

15 июля американское посольство в Киеве призвало граждан США покинуть Украину наземным транспортом по соображениям безопасности. В посольстве заявили о якобы осведомленности о «возможном ракетном ударе».

18 мая посольство США возобновило работу в Киеве после трехмесячного перерыва из-за начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Вместе с этим были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности сотрудников диппредставительства.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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