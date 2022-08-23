В ООН выразили надежду на отсутствие эскалации в случае учений США и Южной Кореи

Организация Объединенных Наций (ООН) выражает надежду на то, что совместные учения Вашингтона и Сеула не приведут к эскалации напряженности на Корейском полуострове. Об этом во вторник, 23 августа, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ходе брифинга.

«Мы надеемся, что это не приведет к усугублению напряженности на Корейском полуострове», — пояснил Дюжаррик.

Южная Корея и США в понедельник, 22 августа, начали совместные учения Ulchi Freedom Shield. Они стали самыми крупными за последние пять лет: в рамках программы состоятся полевые маневры, а также участники отработают сценарий широкомасштабной войны — ведение обороны и контрнаступление.

Меры обусловлены вероятной агрессией со стороны Северной Кореи.

Учения продлятся до 1 сентября.

22 августа секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил о риске возникновения стратегических сил США возле Корейского полуострова в случае реализации нового испытания атомного оружия со стороны Пхеньяна.

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын заявил 28 июля, что КНДР готова к военным столкновениям с США.