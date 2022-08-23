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Губернатор Севастополя назвал детской игрой свое исключение из санкционного списка

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал детской игрой свое исключение из санкционного списка Великобритании, так как никогда не был в Британии и не имеет имущества за границей. Об этом он заявил «РИА Новости» 23 августа.

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Об исключении главы Севастополя из списка стало известно ранее 23 августа.

«Пусть включают в санкционные списки, исключают, мне всё равно. Похоже на какую-то детскую игру», — поделился Развожаев.

Он также предположил, что кого-то из «англосаксов» сильно достает Севастополь, что приятно для него.

В 2020 году Совет стран Евросоюза по общим делам, в который Великобритания тогда еще входила, добавил семь человек в санкционный список по Украине из-за проведенных в 2019 году выборов по законам РФ в Крыму. Среди попавших оказался и Развожаев. Санкции предполагали запрет на поездки в страны Евросоюза и замораживание активов в ЕС.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. В то же время Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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