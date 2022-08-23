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Здание гимназии № 88 капитально отремонтируют в Омске

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В Октябрьском округе Омска капитально отремонтируют здание гимназии № 88, расположенное по улице 3-я Транспортная. Об этом сообщает городская администрация.

Подрядчик на работы уже определен, им стало ООО СПК «Артсервис». Специалисты компании должны подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания, а затем капитально отремонтировать само здание, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

По словам зампредседателя комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Дмитрия Сахань, гимназия прекратила свою работу три года назад, учителя и дети были распределены по другим учреждениям. После капремонта сотрудники и учащиеся возобновят образовательный процесс в гимназии.

Стоимость контракта с подрядчиком составила 163,3 млн рублей. Завершить работы он должен к 27 сентября 2023 года.

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