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Макрон на саммите «Крымская платформа» призвал не идти на компромиссы с Россией

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Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 23 августа, в ходе саммита «Крымская платформа» призвал западные страны «не идти на компромисс» и не показывать слабость во взаимоотношениях с Россией. Трансляция мероприятия проходит на канале «Кримська платформа» на YouTube.

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«Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства. <...> Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», — заявил лидер республики.

21 августа лидеры Великобритании, США, Франции и Германии в ходе телефонного разговора подтвердили поддержку Украины.

По словам представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Хебештрайта, стороны договорились, что поддержка Украины будет продолжаться в долгосрочной перспективе.

20 августа читатели французской газеты Le Figaro с резкой критикой обрушились на слова Макрона о том, что гражданам Франции нужно быть готовыми «заплатить цену за свободу» в вопросе обеспечения поддержки Киева на разных уровнях. Некоторые открыто выразили нежелание расплачиваться за неверные решения французского лидера.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июля указал на то, что Евросоюз маниакально продолжает принимать новые антироссийские санкции, несмотря на их вред для населения Европы.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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