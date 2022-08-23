Захарова: заявления посла Украины в Казахстане доказывают террористическую суть Киева

Заявления посла Украины в Казахстане доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима. Об этом 23 августа говорится в комментарии официального представитель МИД РФ Марии Захаровой, опубликованной на сайте ведомства.

«Заявления Петра Врублевского лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима, особенно на фоне недавнего убийства украинскими спецслужбами российской журналистки Дарьи Дугиной», — подчеркнула она.

По словам дипломата, невозможно представить, как посол, который по должности должен укреплять отношения государств, подрывает межнациональное согласие в стране пребывания. Захарова подчеркнула, что молчание Киева по этим высказываниям показательно и стало одобрением.

Представитель МИД РФ выразила уверенность, что в Нур-Султане эти заявления украинского посла вызовут реакцию.

Как отмечает «Газета.Ru», ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) призвала МИД страны объявить посла Украины в республике персоной нон грата из-за его высказываний о русских.

Накануне Врублевский заявил, что целью Украины является убийство как можно большего числа русских.

15 августа президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Армия-2022» призвал жестко пресекать проявления неонацизма, русофобии и расизма. Он подчеркнул, что «уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке», нельзя забыть.