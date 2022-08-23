Реклама
Прямой эфир
Мир
Британия убрала из санкционного списка губернатора Севастополя
Мир
Число погибших при обстреле Донецка достигло четырех
Общество
23 августа стало самым жарким днем месяца в Москве
Спорт
В УЕФА напомнили о запрете крымским клубам выступать в турнирах РФС
Мир
В Индии уволили трех офицеров за случайный запуск ракеты в сторону Пакистана
Мир
Контракт на предоставление Белоруссии кредита в $1,5 млрд подпишут в сентябре
Общество
СКР планирует объявить в розыск предполагаемую убийцу Дугиной
Общество
В МВД сообщили о снижении уровня преступности в России
Мир
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна
Мир
В ЮАР намерены отключить столицу от электричества из-за долгов
Мир
При обстрелах ВСУ пострадали 11 жителей Ворошиловского района Донецка
Общество
Попова исключила введение дополнительных противоэпидемических мер в школах
Сюжет:

Захарова: заявления посла Украины в Казахстане доказывают террористическую суть Киева

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления посла Украины в Казахстане доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима. Об этом 23 августа говорится в комментарии официального представитель МИД РФ Марии Захаровой, опубликованной на сайте ведомства.

Ум за расу заходит: как нацисты-маргиналы стали военными лидерами
Садизм, экстремизм и терроризм вооруженных формирований Украины в конкретных лицах

«Заявления Петра Врублевского лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима, особенно на фоне недавнего убийства украинскими спецслужбами российской журналистки Дарьи Дугиной», — подчеркнула она.

По словам дипломата, невозможно представить, как посол, который по должности должен укреплять отношения государств, подрывает межнациональное согласие в стране пребывания. Захарова подчеркнула, что молчание Киева по этим высказываниям показательно и стало одобрением.

Представитель МИД РФ выразила уверенность, что в Нур-Султане эти заявления украинского посла вызовут реакцию.

Как отмечает «Газета.Ru», ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) призвала МИД страны объявить посла Украины в республике персоной нон грата из-за его высказываний о русских.

Накануне Врублевский заявил, что целью Украины является убийство как можно большего числа русских.

15 августа президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Армия-2022» призвал жестко пресекать проявления неонацизма, русофобии и расизма. Он подчеркнул, что «уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке», нельзя забыть.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022