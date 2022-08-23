Координатор «Голоса» Костылева исключена из реестра СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России исключило координатора петербургского отделения движения «Голос» (признано в РФ НКО-иноагентом) Полину Костылеву из реестра СМИ-иноагентов. Об этом говорится 23 августа в сообщении на сайте ведомства.

«Данное решение было принято на основании заявления об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», — отметили в Минюсте.

Костылева была включена в реестр в сентябре 2021 года. Тогда же в список иноагентов были включены издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и главред издания Сергей Смирнов.

В августе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон о СМИ-иноагентах действует в России для защиты от внешнего вмешательства. Так он прокомментировал обращение журналистов к президенту России Владимиру Путину с требованием отказаться от практики включения СМИ в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций.

Одновременно представитель Кремля добавил, что возникающие по этому вопросу споры могут обсуждаться.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.