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Киберэксперт рассказал о скрытой опасности расширений для браузера

Киберэксперт Казанцев заявил, что расширения браузера могут красть пароли пользователей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Опасность расширений браузера, о которой не догадываются многие пользователи, в том, что эти мини-программы зачастую требуют доступ к данным на странице и таким образом могут красть пароли пользователей. Об этом 23 августа рассказал эксперт по информационной безопасности «Лиги цифровой экономики» Артем Казанцев.

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Эксперт отметил, что у современных браузеров, таких как Google Chrome или «Яндекс Браузер», существует система разрешений для расширений, но некоторым расширениям для правильной работы необходим доступ ко всем данным.

«Нередко расширения получают информацию о всех действиях пользователя в интернете, перехватывают пароли, отслеживают просмотр страницы, вставляют рекламу на сайт и многое другое. Опасной может быть даже программа, которой нужен доступ всего к одному сайту», — пояснил Казанцев в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист советует сократить число установленных расширений до необходимого минимума, особенно если программа не дает весомой пользы. Это снизит угрозу того, что среди расширений окажется вредоносная программа.

«Безопаснее всего добавлять расширения от проверенных компаний. Например, программа для настройки соцсети, разработанная неизвестным человеком, вероятнее всего, окажется вредоносной. Однако официальное расширение для заметок OneNote от Microsoft с большей вероятностью будет безопасным», — считает Казанцев.

Эксперт также порекомендовал обращать внимание на то, какие именно разрешения запрашивает расширение. Так, программа, предназначенная для одного сайта, должна иметь доступ лишь к нему.

15 августа специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин назвал признаки слежки за смартфоном. Если смартфон пользователя начинает быстро разряжаться, это может быть первым признаком работы шпионских приложений в фоновом режиме, отметил эксперт.

Также приложение может оказаться шпионским, если при запуске требует доступ к камере и микрофону или хранилищу данных.

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