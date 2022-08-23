Почти полтонны мальков стерляди выпустили в Иртыш в Омске

В реку Иртыш в Омске в рамках работы по зарыблению выпустили почти полтонны мальков стерляди. Об этом ИА «Город55» рассказали в региональном минприроды.

«Сегодня в Иртыш выпустили 92592 экземпляра стерляди. Мальки выращены на омском заводе товарного рыбоводства и аквакультуры «Бородино», единственном на данный момент предприятии по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в Омской области», — сообщили в ведомстве.

Средний вес одного малька составил 5,55 г, а их общий вес — 495,7 кг. Как рассказал первый замминистра природных ресурсов Сергей Палагута, для искусственного воспроизводства рыб в Омской области пригодны только стерлядь, осетр сибирский и нельма. Зарыбление Иртыша необходимо для восстановления численности нерестового стада.

Выпуск мальков в реку происходил под контролем сотрудников омского отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, а также регионального минприроды и ФГБУ «Главрыбвод».