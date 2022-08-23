В МО РФ сообщили о выходе войск к административной границе Николаевской области

Вооруженные силы (ВС) РФ совместно с подразделениями Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) вышли к административной границе Николаевской области. Об этом сообщил 23 августа официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате наступательных действий на херсонско-николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области. Взято под контроль 36 кв. км территории Херсонской области», — рассказал он на брифинге.

Кроме того, в ходе наступления был освобожден населенный пункт Комсомольское. По словам Конашенкова, продвижение в глубину обороны ВСУ на этом направлении составило 3 км. Также был установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв. км.

«Кроме того, в районе Андреевки нанесены значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ. Противник выбит из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов. Успешно развивается наступление на донецком направлении», — добавил генерал-лейтенант.

Ранее во вторник военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиям» объяснил успех союзных сил тем, что авиационные, ракетные и артиллерийские удары наносятся не только регулярно, но и по заранее выявленным целям. Он указал, что эта методичная работа обеспечивает наступление войск РФ и ЛДНР.

9 августа замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что освобожденные территории Николаевской области присоединят к Херсонской. По ее словам, сейчас разрабатываются соответствующие указы.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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