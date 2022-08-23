Реклама
Прямой эфир
Мир
Британия убрала из санкционного списка губернатора Севастополя
Мир
Число погибших при обстреле Донецка достигло четырех
Общество
23 августа стало самым жарким днем месяца в Москве
Спорт
В УЕФА напомнили о запрете крымским клубам выступать в турнирах РФС
Мир
В Индии уволили трех офицеров за случайный запуск ракеты в сторону Пакистана
Мир
Контракт на предоставление Белоруссии кредита в $1,5 млрд подпишут в сентябре
Общество
СКР планирует объявить в розыск предполагаемую убийцу Дугиной
Общество
В МВД сообщили о снижении уровня преступности в России
Мир
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна
Мир
В ЮАР намерены отключить столицу от электричества из-за долгов
Мир
При обстрелах ВСУ пострадали 11 жителей Ворошиловского района Донецка
Общество
Попова исключила введение дополнительных противоэпидемических мер в школах

Политолог спрогнозировал исход протестов в Ереване

Политолог Денисов предположил, что протесты в Ереване ни к чему не приведут
0
Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Протесты в Ереване с малой долей вероятности к чему-то приведут. Таким мнением 23 августа с «Известиями» поделился директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Он отметил, что как только в Армении начинаются протесты, их сразу же пытаются «оседлать» и возглавить люди, бывшие у власти, и у которых «далеко не самая безупречная биография».

Мир, но: как продвигается переговорный процесс между Баку и Ереваном
Владимир Путин обсудил с Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

«И вот получается парадокс. Вроде для очень значительного количества жителей Армении протесты и дальнейшие действия по видоизменению политического ландшафта приемлемы. А когда начинают на арену выходить политики, дискредитировавшие себя, желание протестовать у многих людей уходит», — сказал Денисов.

Политолог также отметил, что в настоящее время рано говорить о том, что армянское общество жестко разделено на два противоборствующих лагеря — тех, кто поддерживает нынешнее руководство, и тех, кто выходит протестовать.

Во вторник в Ереване проходит очередной митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Активисты собрались на площади Республики. По информации издания Aravot, митинг был организован «Движением независимости» ко Дню принятия декларации о независимости Армении. Акцией руководит акцией экс-посол в Польше и бывший глава аппарата Конституционного суда Эдгар Казарян.

Антиправительственные акции, шествия и митинги начали проходить в Ереване с середины апреля.

Митингующие выразили несогласие с позицией Пашиняна, представленной им в парламенте 14 апреля, которая заключается в необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

А 20 мая группа оппозиционных депутатов попыталась проникнуть в зал одной из гостиниц Еревана, куда Пашинян прибыл на форум по вопросам демократии. Однако их туда не пропустили, в результате чего произошла потасовка с охранниками.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Регион, в котором живут в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022