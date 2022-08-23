Политолог спрогнозировал исход протестов в Ереване

Протесты в Ереване с малой долей вероятности к чему-то приведут. Таким мнением 23 августа с «Известиями» поделился директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Он отметил, что как только в Армении начинаются протесты, их сразу же пытаются «оседлать» и возглавить люди, бывшие у власти, и у которых «далеко не самая безупречная биография».

«И вот получается парадокс. Вроде для очень значительного количества жителей Армении протесты и дальнейшие действия по видоизменению политического ландшафта приемлемы. А когда начинают на арену выходить политики, дискредитировавшие себя, желание протестовать у многих людей уходит», — сказал Денисов.

Политолог также отметил, что в настоящее время рано говорить о том, что армянское общество жестко разделено на два противоборствующих лагеря — тех, кто поддерживает нынешнее руководство, и тех, кто выходит протестовать.

Во вторник в Ереване проходит очередной митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Активисты собрались на площади Республики. По информации издания Aravot, митинг был организован «Движением независимости» ко Дню принятия декларации о независимости Армении. Акцией руководит акцией экс-посол в Польше и бывший глава аппарата Конституционного суда Эдгар Казарян.

Антиправительственные акции, шествия и митинги начали проходить в Ереване с середины апреля.

Митингующие выразили несогласие с позицией Пашиняна, представленной им в парламенте 14 апреля, которая заключается в необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

А 20 мая группа оппозиционных депутатов попыталась проникнуть в зал одной из гостиниц Еревана, куда Пашинян прибыл на форум по вопросам демократии. Однако их туда не пропустили, в результате чего произошла потасовка с охранниками.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Регион, в котором живут в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.