Карта распространения смога в Москве 23 августа

Лесные пожары продолжают бушевать в Рязанской области, а в Москве остаются вызванные ими смог и запах гари. Увидеть движение смога на 23 августа можно на карте «Известий».

По данным «Авиалесоохраны» на 23 августа, на территории Рязанской области действуют пять лесных пожаров. На территории региона введен режим ЧС.

В МЧС заявляют, что борьба с огнем ведется в круглосуточном режиме.

Вместе с тем серьезные лесные пожары бушуют и в других регионах России. Наиболее серьезно обстоят дела в Якутии. Там общая площадь пожаров на начало суток 23 августа составила 92,5 тыс. га.