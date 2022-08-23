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Проект горнолыжного курорта в Башкирии получил статус приоритетного

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алиса Курганская
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В Башкирии статус приоритетного получил проект строительства горнолыжного комплекса в Миякинском районе. Об этом сообщает республиканское правительство со ссылкой на указ министерства экономического развития и инвестиционной политики.

Как рассказал гендиректор Корпорации развития республики Наиль Габбасов, первый этап проекта планируется реализовать уже в 2023 году. На эти цели направят 55,43 млн рублей. Общий объем инвестиций в горнолыжный комплекс оценивается в 140 млн рублей.

На участке в Миякинском районе создадут инфраструктуру, необходимую для оздоровительного и семейного круглогодичного отдыха. Это окажет благотворное влияние на ситуацию с внутренним туризмом, считают в правительства Башкирии.

Инвестором выступает компания «Альтаир», пишет «МедиаКорСеть». Реализация проекта позволит создать 35 новых рабочих мест.

23 августа сообщалось, что между 44 регионами России распределят 3,1 млрд рублей, выделенных Федеральным агентством по туризму. Средства из федерального бюджета направят на развитие пляжных территорий и создание национальных туристических маршрутов.

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