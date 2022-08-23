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Диетолог Соломатина назвала овощные соки самыми полезными

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Фото: Global Look Press
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Овощные соки для здоровья человека несут максимальную пользу. Об этом 23 августа заявила диетолог Елена Соломатина.

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«Когда мы выжимаем фруктовый сок, то жмых, то есть клетчатку, часто выбрасываем. Без нее сахар, который особенно содержится в сладких фруктах, может повышать уровень глюкозы в крови», — сказала специалист.

Она подчеркнула, что в таком случае люди употребляют сахарный сироп. В овощных соках сахара меньше, отметила она в беседе с сетевым изданием м24.ru.

Также в овощных соках содержится меньше и органических кислот, которые могут раздражать пищеварительную систему.

Хорошо очищает организм и оказывает мочегонное действие сок из сельдерея и тыквы, а понизить давление может свекольный сок, подчеркнула диетолог.

«В морковном — бета-каротин: это наше сумеречное зрение, это укрепление слизистой», — перечислила врач.

Употреблять овощные соки нужно сразу после приготовления, обратила она внимание, только свекольному соку необходимо отстояться.

22 августа она раскрыла несколько правил питания, чтобы легко перенести полет на большой высоте. По ее словам, Из напитков максимум пользы принесут томатный сок, вода или травяной чай.

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