СК опубликовал кадры обысков по делу об убийстве Дугиной
Следственный комитет России 23 августа обнародовал кадры обысков по уголовному делу об убийстве Дарьи Дугиной, дочери известного российского философа Александра Дугина.
«Установлено, что к совершению этого преступления причастна гражданка Украины Наталья Вовк, которая для наблюдения арендовала квартиру в доме, где проживала потерпевшая. В этой квартире следствием проводится обыск с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования. Также установлен гараж, который арендовала Вовк, в нем также проводится обыск», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что вывод о мощности приведенного в действие взрывного устройства будет сделан по результатам взрывотехнической судебной экспертизы.
Следователи уже допросили родственников потерпевшей, персонал и участников фестиваля, а также свидетелей случившегося. В настоящее время изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения, устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к преступлению.
Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.
По одной из версий, покушение готовилось на ее отца, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент передумал и пересел в другое авто.
Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии преступления. Выяснилось, что исполнительница убийства — гражданка Украины Наталья Вовк, преступление было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан.
В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.
Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). В правоохранительных органах ранее в понедельник сообщили, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи.
22 августа соболезнования семье погибшей направил президент России Владимир Путин, назвав убийство журналистки подлым, жестоким преступлением. Посмертно Дугина награждена орденом Мужества.