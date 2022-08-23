Реклама
Прямой эфир
Мир
Британия убрала из санкционного списка губернатора Севастополя
Мир
Число погибших при обстреле Донецка достигло четырех
Общество
23 августа стало самым жарким днем месяца в Москве
Спорт
В УЕФА напомнили о запрете крымским клубам выступать в турнирах РФС
Мир
В Индии уволили трех офицеров за случайный запуск ракеты в сторону Пакистана
Мир
Контракт на предоставление Белоруссии кредита в $1,5 млрд подпишут в сентябре
Общество
СКР планирует объявить в розыск предполагаемую убийцу Дугиной
Общество
В МВД сообщили о снижении уровня преступности в России
Мир
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна
Мир
В ЮАР намерены отключить столицу от электричества из-за долгов
Мир
При обстрелах ВСУ пострадали 11 жителей Ворошиловского района Донецка
Общество
Попова исключила введение дополнительных противоэпидемических мер в школах

СК опубликовал кадры обысков по делу об убийстве Дугиной

0
Фото: СК РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России 23 августа обнародовал кадры обысков по уголовному делу об убийстве Дарьи Дугиной, дочери известного российского философа Александра Дугина.

«Установлено, что к совершению этого преступления причастна гражданка Украины Наталья Вовк, которая для наблюдения арендовала квартиру в доме, где проживала потерпевшая. В этой квартире следствием проводится обыск с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования. Также установлен гараж, который арендовала Вовк, в нем также проводится обыск», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Работа за прикрытием: что помогло убийце Дарьи Дугиной остаться незамеченной
Появились первые подтверждения того, что подозреваемая в преступлении служила в ВСУ

Уточняется, что вывод о мощности приведенного в действие взрывного устройства будет сделан по результатам взрывотехнической судебной экспертизы.

Следователи уже допросили родственников потерпевшей, персонал и участников фестиваля, а также свидетелей случившегося. В настоящее время изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения, устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к преступлению.

Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По одной из версий, покушение готовилось на ее отца, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент передумал и пересел в другое авто.

Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии преступления. Выяснилось, что исполнительница убийства — гражданка Украины Наталья Вовк, преступление было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан.

В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). В правоохранительных органах ранее в понедельник сообщили, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи.

22 августа соболезнования семье погибшей направил президент России Владимир Путин, назвав убийство журналистки подлым, жестоким преступлением. Посмертно Дугина награждена орденом Мужества.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022