Экс-спикер Верховной рады Украины Разумков призвал конфисковать транзитный российский газ

Украина может конфисковать российский газ, проходящий по газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород в Европу. Об этом 23 августа заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

По его словам, Украина вправе присваивать топливо себе, так как до границы со странами Евросоюза оно является российским.

«Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой — это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать», — заявил Разумков на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ).

Депутат предложил продавать конфискованный газ европейским компаниям, а на вырученные средства финансировать вооруженные силы Украины (ВСУ).

19 августа оператор ГТС Украины (ОГТСУ) предложил компенсировать перебои в работе газопровода «Северного потока» с помощью коридоров через Украину и Польшу. В компании заявили, что мощности украинской газотранспортной системы и польского маршрута более чем достаточно для выполнения обязательств по поставкам газа в страны Европы.

18 августа российская компания «Газпром» предупредила, что поставки по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки, добавили в пресс-службе компании.

17 августа в «Нафтогаз Украины» сообщили, что сомневаются в возможности накопить в хранилищах объем газа в 19 млрд куб. м, необходимого для зимнего отопления. В настоящее время в хранилищах страны находится 12,3 млрд куб. м газа.

26 июля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство обратится к США с просьбой о предоставлении «газового ленд-лиза» для стабильного прохождения отопительного сезона. Он отметил, что страна тяжело перенесет зиму, поэтому важно искать «все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям».