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Экс-спикер Верховной рады Украины Разумков призвал конфисковать транзитный российский газ

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Украина может конфисковать российский газ, проходящий по газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород в Европу. Об этом 23 августа заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

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По его словам, Украина вправе присваивать топливо себе, так как до границы со странами Евросоюза оно является российским.

«Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой — это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать», — заявил Разумков на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ).

Депутат предложил продавать конфискованный газ европейским компаниям, а на вырученные средства финансировать вооруженные силы Украины (ВСУ).

19 августа оператор ГТС Украины (ОГТСУ) предложил компенсировать перебои в работе газопровода «Северного потока» с помощью коридоров через Украину и Польшу. В компании заявили, что мощности украинской газотранспортной системы и польского маршрута более чем достаточно для выполнения обязательств по поставкам газа в страны Европы.

18 августа российская компания «Газпром» предупредила, что поставки по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки, добавили в пресс-службе компании.

17 августа в «Нафтогаз Украины» сообщили, что сомневаются в возможности накопить в хранилищах объем газа в 19 млрд куб. м, необходимого для зимнего отопления. В настоящее время в хранилищах страны находится 12,3 млрд куб. м газа.

26 июля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство обратится к США с просьбой о предоставлении «газового ленд-лиза» для стабильного прохождения отопительного сезона. Он отметил, что страна тяжело перенесет зиму, поэтому важно искать «все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям».

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