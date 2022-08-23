Президент Италии лишил госнаград российских предпринимателей и политиков

Президент Италии Серджо Маттарелла лишил государственных наград заместителя главы МИД РФ Александра Грушко и главу Сбербанка Германа Грефа. Соответствующий указ, подписанный 8 августа, опубликован в государственном печатном органе Gazzetta Ufficiale.

Награды были отозваны у еще восьми российских политиков, чиновников и предпринимателей. В документе отмечается, что награды были аннулированы по причине «недостойности» их носить.

Россияне были награждены орденом Звезды Италии различных степеней. Из них самым высоким классом обладал Грушко — он был удостоен второго по значимости звания Великого офицера ордена.

Орден Звезды Италии присуждается проживающим за рубежом гражданам страны и иностранным гражданам за особые заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между Италией и другими странами.