Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на уральской трассе

В Свердловской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла днем 23 августа на трассе Белоярский – Асбест. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Pajero, которую от удара выбросило в кювет.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки погиб на месте. Водитель иномарки и его пассажир получили различные травмы и были госпитализированы, пишет ТагилСити.ру.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Утром 23 августа в Саратовской области столкнулись Toyota RAV4 и грузовик Scania. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки получили различные травмы, от которых скончались на месте.