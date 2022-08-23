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Россиянам рассказали о полезных свойствах шашлыка

Нутрициолог Панова: шашлык в небольших количествах приносит больше пользы, чем вреда
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Если есть шашлык в меру, от него можно получить больше пользы, чем вреда. Об этом во вторник, 23 августа, рассказала «Ленте.ру» нутрициолог, президент Национального союза содействия формированию и развитию культуры здорового питания детей и подростков «Здоровье наших детей» Ольга Панова.

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По ее словам, популярное у россиян блюдо — источник аминокислот, белка и железа. Также в нем содержатся витамины группы В, оказывающие положительное влияние на нервную систему.

Чтобы шашлык не принес вреда здоровью, Панова посоветовала не держать мясо на огне слишком долго, чтобы на нем не образовывалась зажаристая корочка, так как в ней содержатся опасные для здоровья канцерогены.

При этом стоит учитывать, что шашлык — высокобелковая пища, в больших количествах он вреден для организма из-за того, что долго переваривается. Поэтому есть его лучше не каждую неделю, а по праздникам и в небольших количествах. Оптимальной Панова назвала порцию «не больше, чем ладонь».

Она также добавила, что не рекомендуют есть шашлык с картофелем или другими крахмальными продуктами и запивать большим количеством алкоголя. К мясу лучше добавить зелень и овощи, которые помогут пищеварению.

Ранее, в июле, диетолог и нутрициолог Ирина Писарева назвала четыре категории людей, которым есть мясо нельзя. В первую очередь употребление мяса стоит ограничить тем, у кого есть метаболические заболевания и проблемы с почками. Также определенные виды мяса представляют опасность для тех, у кого наблюдается повышенный холестерин и сердечно-сосудистые заболевания.

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