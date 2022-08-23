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Цены на электроэнергию в Европе вновь обновили исторические максимумы

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Цены на электроэнергию на рынке «на сутки вперед» с поставкой 24 августа в ряде стран Евросоюза в очередной раз побили исторические максимумы. Об этом 22 августа свидетельствуют данные биржи электроэнергии Nord Pool.

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Так, в Дании цена достигла €624,34 за 1 МВт·ч, в Австрии — €635,52, в Бельгии — €611,97, в Германии — €624,34, во Франции — €645,54 и в Нидерландах — €611,34.

Электроэнергия в Европе дорожает следом за увеличением стоимости газа. 22 августа спотовая цена газа в Европе преодолела отметку в $3000 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта в ожидании приостановки поставок по «Северному потоку» на трое суток с 31 августа из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

В ходе торгов 23 августа стоимость голубого топлива находится на отметке $2780 за 1 тыс. куб. м.

Аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев прокомментировал данные о росте биржевых цен на газ в Европе. Эксперт отметил, что рост цен связан с несколькими факторами, среди которых заявление «Газпрома» о полной остановке «Северного потока» на трое суток 31 августа для техобслуживания.

Как предупредили в «Газпроме» 19 августа, поставки по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного работающего газоперекачивающего агрегата. В компании уточнили, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

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