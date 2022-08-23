США внесли в черный список семь организаций Китая

В США внесли в черный список семь китайских компаний из-за угрозы национальной безопасности. Об этом стало известно 23 августа из данных национального министерства торговли.

Из документа следует, что в черный список попали шесть институтов, занимающихся исследованиями в авиакосмической отрасли, а также одна компания. Эти организации, считают в Вашингтоне, покупали или пытались приобрести товары из США для военной модернизации Китая.

«Правительством было установлено, что эти организации действуют против интересов национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов», — говорится в заявлении.

Обострение отношений между Китаем и США начались в том числе из-за визита на остров спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа. В ответ Пекин принял решение временно приостановить сотрудничество с Вашингтоном в некоторых сферах, а войска КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг острова.

15 августа официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что использование США Тайваня с целью взять под контроль Китай обречено на провал. Он также отметил, что новый визит представителей конгресса США на Тайвань нарушает принцип «одного Китая», а также суверенитет и территориальную целостность Китая.

До этого, 10 августа, министр иностранных дел Китая Ван И сказал, что правительство США стягивает силы для создания нового, более масштабного кризиса в Тайваньском проливе. По его словам, необходимо проявлять настороженность к тому, что США не смогут смириться с поражением.

4 августа в МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США. Как сказал 8 августа официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь, Соединенные Штаты единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.