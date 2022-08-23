Президент Польши в Киеве призвал демонтировать «Северный поток – 2»

Глава Польши Анджей Дуда во вторник, 23 августа, в ходе саммита «Крымская платформа» призвал европейские власти произвести демонтаж газопровода «Северный поток – 2». Трансляцию вел украинский телеканал «Суспiльне» на видеохостинге YouTube.

«Когда Россия воюет против Украины, когда она нападает, оккупирует, смена политики на Западе предполагает не только приостановку «Северного потока – 2», но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода», — заявил Дуда.

Он также добавил, что в случае запуска Германией газопровода в настоящий момент сможет функционировать только одна его нитка.

Ранее в этот же день отчет федерального сетевого агентства ФРГ указал на превышение уровня заполненности газовых хранилищ в республике отметки в 80%.

21 августа министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек назвал вероятный запуск газопровода «уступкой президенту России Владимиру Путину».

12 августа Хабек предупредил жителей Германии о том, что осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым среди прочего общественные здания должны отапливаться максимум до +19 градусов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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