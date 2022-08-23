Посол РФ в Польше оценил предложение Дуды демонтировать СП-2

Заявления президента Польши Анджея Дуды о демонтаже газопровода «Северный поток – 2» — это политическая риторика. Об этом заявил посол России в этой стране Сергей Андреев.

По его словам, у Варшавы нет полномочий на подобные решения. Однако Польша может выразить свое пожелание, отметил дипломат. «Естественно, этот вопрос будет зависеть совсем от других инстанций и других стран», — сказал он в эфире «России 24».

Ранее во вторник Дуда призвал полностью демонтировать трубопровод «Северный поток – 2». По его словам, Запад должен принять такую меру в ответ на проводимую спецоперацию РФ на Украине.

Сертификация «Северного потока – 2» и его ввод в эксплуатацию были приостановлены 23 февраля после признания российским президентом Владимиром Путиным независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Оператор проекта попал под санкции.

Однако из-за дефицита газа в Европе в Германии всё чаще звучат призывы запустить газопровод в работу. Например, эту точку зрения озвучивал вице-спикер парламента ФРГ Вольфганг Кубицки.

По его мнению, полный отказ от российских ресурсов возможен только после того, как Германия наполнит все газовые хранилища и сможет стать независимой от поставок российского топлива.

Впрочем, к примеру, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек считает, что запуск трубопровода означал бы уступки России. Он подчеркнул, что Германия должна разработать новые источники энергии, чтобы не зависеть от российского газа.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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