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Британия убрала из санкционного списка губернатора Севастополя

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Фото: ТАСС/Виктория Виатрис
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Губернатора Севастополя Михаила Развожаева убрали из британского санкционного списка.

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«Следующее лицо было исключено из сводного списка (санкций) и больше не подлежит замораживанию активов: Михаил Владимирович Развожаев», — говорится в документе, размещенном 23 августа на сайте правительства Соединенного Королевства.

В 2020 году Совет стран Евросоюза по общим делам, в который Великобритания тогда еще входила, добавил семерых человек в санкционный список по Украине из-за проведенных в 2019 году выборов по законам РФ в Крыму. Среди попавших под рестрикции оказался и Развожаев. Санкции предполагали запрет на поездки в страны Евросоюза и замораживание активов в ЕС.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. В то же время Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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