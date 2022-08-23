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В УЕФА напомнили о запрете крымским клубам выступать в турнирах РФС

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Запрет на участие в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС) до сих пор действует для крымских футбольных клубов. Об этом 23 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

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«В соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС) с 1 января 2015 года, регион признан «особой зоной» до дальнейшего уведомления», — цитирует информагентство заявление пресс-службы организации.

22 августа стало известно, что Футбольная национальная лига (ФНЛ) создала рабочую группу, которая посетит Крым и проанализирует готовность местных профессиональных клубов к интеграции с Россией. Отмечалось, что решение принято по итогам заседания президиума ФНЛ, на котором было рассмотрено письмо Крымского футбольного союза о включении клубов полуострова в состав участников соревнований под эгидой ФНЛ.

Ранее, 16 августа, президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал неизбежной интеграцию футбола Крыма в российский. Он отметил, что Крым — это особая зона под юрисдикцией УЕФА. По его словам, Российский футбольный союз уже выходил с предложением развивать футбол на полуострове, однако диалог оборвался 24 февраля с началом российской спецоперации по защите Донбасса.

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