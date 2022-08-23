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СКР планирует объявить в розыск предполагаемую убийцу Дугиной

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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Следственный комитет России планирует объявить в розыск гражданку Украины Наталью Вовк, которую Федеральная служба безопасности (ФСБ) назвала убийцей журналистки Дарьи Дугиной.

«Следствие планирует объявить Наталью Вовк в розыск. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления», — сообщили в ведомстве.

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Следователи установили, что Вовк следила за Дугиной, снимая квартиру в одном и том же доме с ней. В настоящее время в ней проводится обыск.

«В этой квартире следствием проводится обыск с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования. Также установлен гараж, который арендовала Вовк, в нем также проводится обыск», — заявили в СК РФ.

В ведомстве также рассказали, что будет проведена взрывотехническая судебная экспертиза, по итогам которой будет сделан вывод о мощности приведенного в действие взрывного устройства, заложенного в машину Дугиной.

Ранее в этот день сообщалось, что в Вене видели женщину, похожую на Вовк. Она остановилась на ночь в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof, однако в списке постояльцев никого с именем гражданки Украины не было.

22 августа ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи России. Предполагалось, что женщина могла скрываться в Эстонии, куда она выехала после совершения преступления.

Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По одной из версий, покушение готовилось на отца Дарьи Александра Дугина, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент передумал и пересел в другое авто.

Спустя два дня ФСБ России сообщила, что преступление было подготовлено украинскими спецслужбами, а его исполнительницей стала Вовк. По данным ведомства, она приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан, 21 августа она выехала через Псковскую область в Эстонию.

Соседка предполагаемой убийцы рассказала, что та могла поменять цвет машины.

Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).

Федеральная служба безопасности в понедельник, 22 августа, опубликовала видеозапись с подозреваемой в убийстве Дугиной. По этим данным, Вовк вместе с дочерью въехала на территорию России 23 июля этого года. На момент пересечения границы она была блондинкой, а уехала с темными волосами.

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