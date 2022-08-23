Контракт на предоставление Белоруссии кредита в $1,5 млрд подпишут в сентябре

Договор о предоставлении кредита в размере $1,5 млрд от России для Белоруссии на реализацию импортозамещающих проектов подпишут в сентябре. Информацию об этом во вторник, 23 августа, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков.

Он также добавил, что заключение контракта планируют на начало месяца.

О предоставлении $1,5 млрд для Белоруссии на импортозамещающие проекты стало известно 9 июня. Тогда лидер страны Александр Лукашенко заявил, что решение принято совместно с президентом России Владимиром Путиным.

«С нашей стороны мы предложили россиянам конкретные проекты, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации», — рассказывал Лукашенко.

О перспективах кооперационного сотрудничества Москвы и Минска в конце мая высказался и Владимир Путин. На пленарной сессии I Евразийского экономического форума он заявил, что у стран есть возможность работать по целому ряду направлений и они обязательно будут это делать.

В конце мая президент РФ сообщил, что Россия сделала всё необходимое в импортозамещении по ключевым направлениям, которые обеспечивают суверенитет. Российский лидер подчеркнул, что импортозамещение — это не панацея от всех бед и страна не собирается заниматься исключительно этим процессом.