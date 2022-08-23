Захарова осудила слова посла Украины в Казахстане о русских

Высказывания посла Украины в Казахстане доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима. Об этом 23 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Заявления Петра Врублевского лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима, особенно на фоне недавнего убийства украинскими спецслужбами российской журналистки Дарьи Дугиной», — подчеркнула дипломат.

Таким образом она прокомментировала высказывание украинского посла в Казахстане Петра Врублевского о том, что чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению.

«Невозможно вообразить, как посол – лицо, которое призвано укреплять двусторонние отношения, – в открытую занимается подрывом межнационального согласия в стране пребывания, призывая уничтожать граждан этой страны по национальному признаку» - добавила Мария Захарова.

Ранее 23 августа слова Врублевского прокомментировал сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, заявив, что Украина никогда не обладала навыками дипломатической культуры. Сенатор положительно оценил реакцию Казахстана на ситуацию. МИД страны выразил Врублевскому протест.

Видеозапись с заявлением Врубелевского появилась накануне. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь сказала, что такое может говорить только посол террористического режима.

Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала МИД страны объявить Врублевского персоной нон грата.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать словам украинского посла юридическую оценку.