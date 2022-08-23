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Свердловский суд подтвердил УДО фотографу Дмитрию Лошагину

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Свердловский районный суд во вторник, 23 августа, оставил в силе вынесенное ранее решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга об условно-досрочном освобождении (УДО) фотографа Дмитрия Лошагина, который в 2013 году убил свою жену модель Юлию Прокопьеву.

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«Постановление Чкаловского районного суда <...> в отношении Дмитрия Лошагина оставить без изменений», — передает корреспондент ТАСС решение суда.

Отмечается, что решение может быть обжаловано. Осужденный Лошагин вину не признал, однако он и его родственники выплатили большую часть финансов по иску родных погибшей. Сам фотограф направлял на погашение все деньги, заработанные в колонии.

24 июня 2015 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил Лошагина к 10 годам колонии строгого режима. В сентябре наказание смягчили до 9 лет 10 месяцев. Как установил суд, мужчина в ночь на 23 августа 2013 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою жену Юлию Лошагину, вывез ее тело в лес и поджег.

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