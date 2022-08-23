В Индии уволили трех офицеров за случайный запуск ракеты в сторону Пакистана
Минобороны Индии уволило трех офицеров за случайный пуск ракеты BrahMos в сторону Пакистана. Об этом 23 августа сообщил портал India Today.
В ходе расследования было установлено, что к случайному запуску ракеты привело отклонение от стандарта оперативных процедур.
Три офицера в первую очередь были привлечены к ответственности за инцидент, во вторник их уволили.
Случайный запуск ракеты BrahMos произошел 9 марта с одной из авиабаз Индии, она приземлилась на территории Пакистана. Правительство Пакистана заявило протест, но Индия начала расследование до этого.