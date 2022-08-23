Рост рынка подержанных машин в России зафиксирован лишь в Дагестане
Среди всех российских регионов рост рынка подержанных легковых автомобилей наблюдается лишь в Республике Дагестан. Об этом 23 августа сообщило агентство «Автостат».
В Дагестане за семь месяцев 2022 года своих владельцев поменяли 60,4 тыс. легковых автомобилей. Этот объем оказался на 0,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
В других регионах России аналитики зафиксировали падение показателей вторичного рынка. В подавляющем большинстве оно выражено двузначными числами.
В их число попали крупнейшие региональные рынки, такие как Москва (–10,5%) и Подмосковье (–20,9%).
Исключение составили только Чеченская Республика (–2%), Кабардино-Балкария (–6,9%) и Карачаево-Черкесия (–7,2%).Агентство отметило, что сильнее всего вторичный рынок просел на Чукотке, –47,5%.
9 августа в «Авито Авто» сообщили, что в России снизились цены на иномарки с пробегом. С апреля по июнь 2022 года средняя цена подержанных машин иностранных брендов опустилась на 4,5% по сравнению с I кварталом 2022 года. В лидерах по снижению цен оказались Skoda Octavia, Ford Focus и Kia Rio X-Line.