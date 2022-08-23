В МВД сообщили о снижении уровня преступности в России

В России за семь месяцев текущего года снизилось число зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом 23 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, количество зарегистрированных преступлений снизилось на 1,8%, в том числе тяжких и особо тяжких составов — на 6,3%.

«Зафиксировано на 4,7% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 6,3% — изнасилований и покушений на изнасилование, на 12,9% — разбоев, на 5,2% — грабежей, на 4,3% — уголовно наказуемых хулиганств, на 0,9% — мошенничеств», — сказала она ТАСС.

Кроме того, на 9% сократилось число угонов транспортных средств, почти на 3% — краж, на 8% — преступлений с использованием IT-технологий. На 6,5% снизилось число ДТП, на 2,6% — погибших и на 6,6% — раненных в них.

Волк отметила, что меньше зарегистрировано преступлений, жертвами которых стали дети. Помимо этого, сохраняется тенденция к снижению числа преступлений под воздействием алкоголя и наркотиков.

Как утверждают в ведомстве, за обозначенный период правоохранительные органы раскрыли 625,1 тыс. преступлений.

Ранее в августе отмечалось, что число преступлений, совершенных с помощью информационных технологий, по итогам первого полугодия 2022-го снизилось впервые за пять лет. Как следует из статистики МВД, за минувшие полгода было зарегистрировано 249 тыс. таких дел, что на 8,2% меньше, чем год назад.