В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна

В Ереване 23 августа проходит очередной митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Активисты собрались на площади Республики.

По информации издания Aravot, митинг был организован «Движением независимости» ко Дню принятия декларации о независимости Армении. Акцией руководит акцией экс-посол в Польше и бывший глава аппарата Конституционного суда Эдгар Казарян.

«Мы не будем предпринимать никаких действий, будем руководствоваться словами и мыслями. Марша не будет. ‹...› По моему мнению, Пашиняна сейчас нет в здании правительства, но это не значит, что он не может прийти. Куда бы он ни пошел, он может скоро вернуться. ‹...› Он должен прийти на эту встречу», — отметил Казарян.

Антиправительственные акции, шествия и митинги начали проходить в Ереване с середины апреля. Так, 24 мая сторонники оппозиции в Ереване прорвали полицейское оцепление и заблокировали входы в здание МИД Армении.

Митингующие выразили несогласие с позицией Пашиняна, представленной им в парламенте 14 апреля, которая заключается в необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

А 20 мая группа оппозиционных депутатов попыталась проникнуть в зал одной из гостиниц Еревана, куда Пашинян прибыл на форум по вопросам демократии. Однако их туда не пропустили, в результате чего произошла потасовка с охранниками.