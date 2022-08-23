РЖД предложили Вильнюсу варианты оплаты транзита поездов в Калининград

ОАО «Российские железные дороги» предложило правительству Литвы ряд вариантов для оплаты транзита поездов в Калининградскую область через территорию республики. Об этом 23 августа рассказал губернатор российского региона Антон Алиханов в ходе прямой трансляции во «ВКонтакте».

«РЖД предложили различные варианты оплаты транзита Литве, полагаем, что решения будут найдены», — заявил Алиханов.

Он также заявил о наличии готовых решений у тех компаний, которые занимаются транспортировкой грузов.

Накануне руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил о том, что некоторые варианты оплаты уже найдены. Так, она может осуществляться не только через Шяуляй-банк.

15 августа временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь призвал республику прекратить препятствовать оплате транзита в Калининград. Он заявил, что РФ направила в МИД Литвы ноту в связи прекращением работы Шяуляй-банка с Россией.

Тогда же власти региона заявили, что решение литовского Шяуляй-банка о прекращении операций с Россией в рублях не повлияет на железнодорожный транзит в регион.

28 июля стало известно, что Шяуляй-банк с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, а 1 сентября будут остановлены расчеты во всех остальных валютах.

Тогда же Россия передала Литве ноту. Временный поверенный по делам РФ в Литве Сергей Рябоконь пояснил, что республика замкнула весь калининградский грузовой транзит на единственный банк, который объявил о прекращении отношений с РФ.

18 июня вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Позже Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту подпавших под западные санкции грузов. В них указано, что железнодорожные перевозки разрешены с соблюдением ряда условий.