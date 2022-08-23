Реклама
Прямой эфир
Мир
Британия убрала из санкционного списка губернатора Севастополя
Мир
Число погибших при обстреле Донецка достигло четырех
Общество
23 августа стало самым жарким днем месяца в Москве
Спорт
В УЕФА напомнили о запрете крымским клубам выступать в турнирах РФС
Мир
В Индии уволили трех офицеров за случайный запуск ракеты в сторону Пакистана
Мир
Контракт на предоставление Белоруссии кредита в $1,5 млрд подпишут в сентябре
Общество
СКР планирует объявить в розыск предполагаемую убийцу Дугиной
Общество
В МВД сообщили о снижении уровня преступности в России
Мир
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна
Мир
В ЮАР объявили о намерении отключить столицу от электричества из-за долгов
Мир
При обстрелах ВСУ пострадали 11 жителей Ворошиловского района Донецка
Общество
Попова исключила введение дополнительных противоэпидемических мер в школах

РЖД предложили Вильнюсу варианты оплаты транзита поездов в Калининград

0
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ОАО «Российские железные дороги» предложило правительству Литвы ряд вариантов для оплаты транзита поездов в Калининградскую область через территорию республики. Об этом 23 августа рассказал губернатор российского региона Антон Алиханов в ходе прямой трансляции во «ВКонтакте».

Сделают вывод: ЕС договорился с РФ о транзите грузов в Калининград
Кто может помешать реализации этого соглашения и чем это грозит

«РЖД предложили различные варианты оплаты транзита Литве, полагаем, что решения будут найдены», — заявил Алиханов.

Он также заявил о наличии готовых решений у тех компаний, которые занимаются транспортировкой грузов.

Накануне руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил о том, что некоторые варианты оплаты уже найдены. Так, она может осуществляться не только через Шяуляй-банк.

15 августа временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь призвал республику прекратить препятствовать оплате транзита в Калининград. Он заявил, что РФ направила в МИД Литвы ноту в связи прекращением работы Шяуляй-банка с Россией.

Тогда же власти региона заявили, что решение литовского Шяуляй-банка о прекращении операций с Россией в рублях не повлияет на железнодорожный транзит в регион.

28 июля стало известно, что Шяуляй-банк с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, а 1 сентября будут остановлены расчеты во всех остальных валютах.

Тогда же Россия передала Литве ноту. Временный поверенный по делам РФ в Литве Сергей Рябоконь пояснил, что республика замкнула весь калининградский грузовой транзит на единственный банк, который объявил о прекращении отношений с РФ.

18 июня вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Позже Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту подпавших под западные санкции грузов. В них указано, что железнодорожные перевозки разрешены с соблюдением ряда условий.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022