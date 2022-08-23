При обстрелах ВСУ пострадали 11 жителей Ворошиловского района Донецка

При обстрелах Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ворошиловского района Донецка пострадали 11 человек. Об этом 23 августа сообщил штаб обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

«Число раненых мирных жителей при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 11 человек, 3 человека погибли», — говорится в сообщении.

В штабе призвали жителей Донецка оставаться дома и беречь себя и близких.

Обстрелы ВСУ во вторник зафиксированы в двух районах Донецка. Под обстрелом находился центр города, обстрелы в том числе велись в районе торгового центра Green Plaza.

Повреждено здание администрации ДНР. Очевидцем ударов ВСУ по центру Донецка стал военный корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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