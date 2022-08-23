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При обстрелах ВСУ пострадали 11 жителей Ворошиловского района Донецка
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При обстрелах ВСУ пострадали 11 жителей Ворошиловского района Донецка

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Фото: ТАСС/Низами Гаджибалаев
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При обстрелах Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ворошиловского района Донецка пострадали 11 человек. Об этом 23 августа сообщил штаб обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

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«Число раненых мирных жителей при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 11 человек, 3 человека погибли», — говорится в сообщении.

В штабе призвали жителей Донецка оставаться дома и беречь себя и близких.

Обстрелы ВСУ во вторник зафиксированы в двух районах Донецка. Под обстрелом находился центр города, обстрелы в том числе велись в районе торгового центра Green Plaza.

Повреждено здание администрации ДНР. Очевидцем ударов ВСУ по центру Донецка стал военный корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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