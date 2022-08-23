В Евразийском патентном ведомстве рассказали о переходе в цифровое пространство

В Евразийском патентном ведомстве (ЕАПВ) заявили о планах продолжить активно использовать и развивать искусственный интеллект для классификации заявок.

По словам главы ведомства Григория Ивлиева, которые приводит РАПСИ, также продолжится модернизация «систем ведения делопроизводства по евразийским заявкам и патентам на изобретения и промышленные образцы». Кроме того, ЕАПВ будет развивать средства электронного взаимодействия с заявителями и Евразийскую патентно-информационную систему, а также расширять Фармреестр за счет национальных патентов.

Ивлиев отметил, что ведомство следует общемировому тренду, идя по пути цифровизации и развития средств электронного взаимодействия в сфере интеллектуальной собственности. «Для евразийского региона такой обмен особенно важен. Причины не только в традициях тесного многолетнего взаимодействия между ведомствами. В евразийском регионе сформировано общее патентное пространство. Значит, мы обязаны обеспечить заявителям максимально возможный уровень гармонизации подходов, сопряжения систем, обмена данными и информацией», — подчеркнул Ивлиев, выступая на региональном семинаре «Формирование евразийского патентно-информационного пространства: опыт и перспективы».

Ранее в августе Ивлиев говорил, что распространение коронавируса сформировало задел для перевода сферы в цифровую среду. «С одной стороны, патентный мир отреагировал на пандемию подачей патентных заявок на вакцины для профилактики коронавирусной инфекции и противовирусные препараты для лечения заболеваний, ею вызванной. С другой стороны, патентные ведомства обеспечили беспрецедентно быстрое рассмотрение таких заявок», — подчеркивал глава ЕАПВ.

Евразийское патентное ведомство является частью Евразийской патентной организации (ЕАПО), учрежденной для выполнения задач, связанных с выдачей патентов на изобретения и промышленные образцы. Членами организации являются восемь государств: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Туркменистан. Штаб-квартира находится в Москве.