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Диетолог рассказала о возможных причинах отсутствия аппетита

Диетолог Дианова назвала проблемы с щитовидной железой одной из причин отсутствия аппетита
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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала о возможных причинах отсутствия аппетита.

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В беседе с ИА «Ура.Ру» во вторник, 23 августа, специалист отметила, что на аппетит могут влиять опухоли гипофиза.

«Возможно, снижена функция щитовидной железы — гипотиреоз. Бывает так, что может быть снижен аппетит при сахарном диабете», — приводит ее слова RT.

Дианова рассказала, что также снижение аппетита может фиксироваться и при онкологических и инфекционных заболеваниях.

Кроме того, проблемы с аппетитом может испытывать человек, имеющий хронический гастродуоденит — воспаление двенадцатиперстной кишки и желудка, в состоянии стресса или при хронических инфекциях, сообщает телеканал «360».

18 августа врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала уменьшающие аппетит специи. По ее словам, с этим справляются корица и имбирь. В частности, корица с напитками из натурального кофе может помочь ускорить обмен веществ, нормализовать уровень глюкозы в крови и снизить тягу к сладкому.

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