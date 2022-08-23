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Более 1 кг наркотика изъяли у пассажира автомобиля на трассе под Каширой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Московской области у пассажира автомобиля изъяли более 1 кг кокаина. Об этом во вторник, 23 августа, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

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Как рассказала начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова, на автодороге М4 «Дон» по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан 31-летний житель Ставропольского края. В ходе личного досмотра полицейские в спортивном рюкзаке мужчины обнаружили и изъяли картонную коробку и сверток с порошкообразным веществом.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», экспертиза показала, что содержимое является запрещенным психотропным веществом — кокаином, общей массой более 1 кг.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее 23 августа сотрудники УФСБ по Свердловской области ликвидировали подпольную нарколабораторию в Белоярском городском округе. Как пишет RT, оперативники ФСБ обнаружили и изъяли свыше 11 кг наркотического средства мефедрона, а также химические реактивы и лабораторное оборудование. Возбуждено уголовное дело.

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