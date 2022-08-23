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Попова исключила введение дополнительных противоэпидемических мер в школах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии необходимости усиливать противоэпидемические меры по COVID-19 в школах к началу нового учебного года.

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«На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется», — заявила она в ходе селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам РФ. Релиз об итогах совещания был распространен ведомством 23 августа.

При этом Попова отметила, что территориальным органам Роспотребнадзора следует обратить особое внимание на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований в образовательных организациях.

Ранее во вторник стало известно, что в школах Тюменской области с 1 сентября введут «входные фильтры». Это позволит разделить потоки учащихся и избежать скопления в помещении. Кроме того, будут соблюдаться и другие меры профилактики инфекционных заболеваний: организация генеральных уборок и дополнительной дезинфекции кабинетов.

15 августа заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов рассказал «Известиям», что заболеваемость COVID-19 в России должна пойти на спад в ближайшие неделю-две.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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