Вакцинацию питомцев против бешенства проведут в Рязанской области

Бесплатная вакцинация против бешенства пройдет в Рязанской области. Жители региона смогут привить кошек и собак.

О проведении вакцинации сообщила Рязанская райветстанция. 27 августа специалисты будут вести прием в селах Красное Болото, Полково и поселке Ласковском. Всего будет работать шесть пунктов вакцинации, их адреса сообщает 62INFO.ru.

В конце мая карантин по бешенству ввели на трех территориях Рязанской области. К тому моменту специалисты выявили десять случаев бешенства. Вакцинацию прошли 825 собак и 879 кошек.

В Псковской области с начала 2022 года зарегистрировано семь случаев бешенства. Опасное заболевание диагностировали у коровы, кошки, двух собак, а также у диких животных.