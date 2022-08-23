Реклама
Прямой эфир
Мир
Британия убрала из санкционного списка губернатора Севастополя
Мир
Число погибших при обстреле Донецка достигло четырех
Общество
23 августа стало самым жарким днем месяца в Москве
Спорт
В УЕФА напомнили о запрете крымским клубам выступать в турнирах РФС
Мир
В Индии уволили трех офицеров за случайный запуск ракеты в сторону Пакистана
Мир
Контракт на предоставление Белоруссии кредита в $1,5 млрд подпишут в сентябре
Общество
СКР планирует объявить в розыск предполагаемую убийцу Дугиной
Общество
В МВД сообщили о снижении уровня преступности в России
Мир
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна
Мир
При обыске в поместье Трампа нашли более 300 секретных документов
Армия
Российские ракетоносцы и истребители пролетели над Японским морем
Общество
В Подмосковье задержали сотрудницу банка за хищение 10 млн рублей

Вакцинацию питомцев против бешенства проведут в Рязанской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бесплатная вакцинация против бешенства пройдет в Рязанской области. Жители региона смогут привить кошек и собак.

О проведении вакцинации сообщила Рязанская райветстанция. 27 августа специалисты будут вести прием в селах Красное Болото, Полково и поселке Ласковском. Всего будет работать шесть пунктов вакцинации, их адреса сообщает 62INFO.ru.

В конце мая карантин по бешенству ввели на трех территориях Рязанской области. К тому моменту специалисты выявили десять случаев бешенства. Вакцинацию прошли 825 собак и 879 кошек.

В Псковской области с начала 2022 года зарегистрировано семь случаев бешенства. Опасное заболевание диагностировали у коровы, кошки, двух собак, а также у диких животных.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022