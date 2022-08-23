Диетолог посоветовала не мыть куриные яйца перед размещением их в холодильнике

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала не мыть куриные яйца, перед тем как убрать их в холодильник.

В беседе с «Москвой 24» во вторник, 23 августа, специалист пояснила, что перед хранением нельзя мыть яйца, поскольку повреждается защитный слой и в них может попасть сальмонелла.

Лучше всего, по словам врача, мыть куриные яйца перед готовкой.

«Иначе, когда мы будем разбивать яйцо, грязь от него может попасть внутрь, а если мы недостаточно его прожарим, проварим, то можем отравиться даже, казалось бы, свежим яйцом», — приводит слова диетолога RT.

Соломатина отметила, что срок хранения яиц зависит от их вида. То есть, у приготовленных он гораздо меньше. Вареные могут пролежать в холодильнике примерно полмесяца. Если их очистили, то три дня. Сваренные вкрутую, всмятку, даже в скорлупе хранятся около двух-трех суток.

Ранее в этот день Соломатина рассказала, какие блюда лучше не есть во время перелета. По словам специалиста, во время перелета не стоит употреблять жареную пищу, картофель, майонезные салаты и газированные напитки, отмечает телеканал «360».

Специалист добавила, что людям, склонным к образованию тромбов, категорически противопоказана жирная пища во время перелета. Им стоит обратить внимание на белковые блюда, такие как омлет с овощами или вареные яйца с гарниром, пишет НСН.

В декабре прошлого года британский диетолог Кейт Лливелин-Уотерс рассказала, по общепринятым правилам мужчинам и женщинам в возрасте от 19 до 50 лет необходимо потреблять 56 г и 45 г белка соответственно. В более пожилом возрасте полезно немного увеличить его количество из расчета 1–1,2 г на кг массы тела. Около 50 г белка, по ее словам, содержится в четырех больших яйцах или 250 г филе лосося, отмечает телеканал «Звезда».

В апреле того же года диетолог Михаил Гинзбург рассказал, кому противопоказано есть яйца. По словам специалиста, яйца полезны людям с большинством диагнозов, за исключением аллергии на яичный желток и желчнокаменной болезни. По оценке Гинзбурга, при прочих условиях употребление одного-двух яиц в день не повредит здоровью организма.