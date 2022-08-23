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Россиянину продлили арест в Москве по делу о государственной измене

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Лефортовский суд Москвы продлил арест фигуранта уголовного дела о госизмене Игоря Кондрацкого. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба инстанции.

Лазерное удаление: что известно о задержании физика Дмитрия Колкера
Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий НГУ подозревается в госизмене

Срок содержания под стражей продлен до 27 ноября 2022 года. Фигуранту предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

О задержании мужчины не сообщалось. По словам источника «Интерфакса», он был арестован два месяца назад в Москве. Под стражей он находится в одном из московских СИЗО.

Фигурант обвиняется в передаче представителю иностранного государства информации, которая содержит сведения, включающие государственную тайну.

В начале августа в Новосибирске был задержан директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк. Его подозревают в госизмене.

Он перевезен в СИЗО «Лефортово» в Москве.

В начале июля Советский районный суд Новосибирска заключил под стражу ученого-физика, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрия Колкера, которого заподозрили в государственной измене.

Ученого доставили в Москву. Спустя три дня после ареста Дмитрий Колкер скончался. Он боролся с раком четвертой стадии.

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